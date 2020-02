Nehammer lehnt Verteilungspflicht von Asylwerbern ab

Die Nachwirkungen der Migrationskrise würden Österreich weiterhin fordern. "Seit 2015 verzeichnete Österreich fast 200.000 Asylanträge und über 100.000 Schutzgewährungen. Das bedeutet große Herausforderungen auch für die kommenden Jahre für all unsere Systeme und das Zusammenleben im Land", sagte Nehammer.

Schinas berichtete indes von einem "exzellenten Treffen" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) im Rahmen seines Besuchs am Mittwoch in Wien. "Wir waren uns einig, dass wir einen die gesamte Route umfassenden Ansatz zu Migration in der EU brauchen. Es ist Zeit für einen Neustart bei diesen Dossiers, der alle unterschiedlichen Realitäten der EU-Mitgliedstaaten berücksichtigt. Ich zähle auf Österreich, dass wir diese Arbeit gemeinsam voranbringen", twitterte der aus Griechenland stammende EU-Kommissar.