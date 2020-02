Migranten zurück in Türkei: Griechenland baut Abschiebezentren

Die konservative griechische Regierung hat in den vergangenen Monaten gesetzlich das Asylverfahren beschleunigt und will 1200 neue Grenzpolizisten einstellen. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks ( UNHCR) hatte 2019 die Zahl der Migranten, die illegal aus der Türkei nach Griechenland kamen, deutlich zugenommen. Waren es 2018 gut 50.500 Menschen gewesen, so kamen im vergangenen Jahr gut 74.600 aus der Türkei.