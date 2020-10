Nehammer lässt untersuchen: Warum kommen Migranten nach Österreich?

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat das Projekt "Zielland Österreich" gestartet. Damit soll wissenschaftlich untersucht werden, wann und warum Migranten Österreich als Zielland auswählen. Das Projekt läuft bis 31. Dezember 2022 und soll evidenzbasierte Grundlagen zur gezielten Steuerung im Migrations- und Asylbereich für Österreich liefern.

Nehammer hat das Projekt nach eigenen Angaben in Auftrag gegeben, weil es in Österreich kaum Forschungen und Untersuchungen zu Zielstaaten-Entscheidungen gibt und wie diese zustande kommen. Der Minister hält es für notwendig, "gemeinsam wirksame Strategien für die Zukunft auf Basis wissenschaftlicher Studien zu entwickeln", wie er nach einer Kick-Off-Veranstaltung in einer Aussendung erklärte.