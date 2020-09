„Europa sollte aufhören zu glauben, man könnte Migration stoppen“

KURIER: Studien zeigen, dass nicht die Menschen in den allerärmsten Staaten auswandern, sondern jene, in denen die wirtschaftliche Entwicklung bereits vorankommt. Warum ist das so?

Mariapia Mendola: Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes geht immer Hand in Hand mit Emigration, es gibt keine Entwicklung ohne Auswanderung, das gab es nie. Siehe Italien im 19. Jahrhundert oder Lateinamerika in den 80er-Jahren und Afrika eben jetzt. Man hat eine hohe Geburtenrate, sehr viele junge Menschen, aber nicht genügend Jobs. Und gleichzeitig sehen sie auf den Smartphones, wie es in Europa aussieht. Diese jungen Leute haben Erwartungen, wollen etwas aus ihrem Leben machen. Deshalb gehen sie.

Und wenn man mit europäischen Investitionen mehr Jobs in den afrikanischen Staaten schafft?

Damit kann man gegensteuern, aber die Emigration nicht verhindern. So viel Geld, um so schnell so viele Jobs zu schaffen, gibt es nicht.

Wie hoch muss ein Land entwickelt sein, ehe Auswanderung wieder aufhört? Muss etwa das jährliche BIP/Kopf bei 10.000 Dollar liegen?

Eine bestimmte Wegmarke dafür gibt es nicht. Das hängt von Region, Demografie, Jugendüberhang, Sterblichkeit etc. ab.Aber in Mexiko etwa, wo eine Familie im Schnitt früher bis zu sieben Kinder hatte, war die Auswanderung in die USA bis Anfang der 2000er-Jahre sehr hoch. Dann schuf die ökonomische Entwicklung mehr Jobs, dadurch stieg das BIP; ein höheres BIP ist ein Anreiz für mehr Arbeit, im Besonderen für mehr Frauenarbeit. Arbeiten mehr Frauen, sinkt automatisch die Geburtenrate. Mexiko ist heute kein Auswanderungsland mehr.