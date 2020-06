Rückführung von Migranten: EU drängt, Afrika bremst

Zurück ins Heimatland

478.000 Menschen in der EU erhielten 2018 (letzte verfügbare Zahlen der EU-Kommission) den Bescheid, dass sie die Union verlassen müssen. Rückgeführt in ihre Heimatländer außerhalb der EU wurden lediglich 158.000, also weniger als ein Drittel. Ziel der EU wäre es, bis zu 70 Prozent der abgewiesenen Migranten wieder rückzuführen

Zielländer

Die größte Zahl an Rückführungen aus der EU gab es zuletzt (Zahlen von 2019 noch nicht verfügbar) in die Ukraine (28.000 Menschen), nach Albanien, nach Marokko und in den Irak

Illegal in der EU

Nach Schätzungen der EU-Kommission haben sich 2018 rund 600.000 Menschen illegal in der EU aufgehalten - damals war Großbritannien noch EU-Mitglied. Diese Zahl dürfte seither um rund zwei bis drei Prozentpunkte gesunken sein