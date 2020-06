Die Ernährungslage in Afrika war schon vor der Pandemie angesichts des Klimawandels kritisch. Sie wollen den „Green Deal“ der EU auf Afrika ausweiten. Wie kann das funktionieren?

Wir brauchen auch in der Energie- und Klimapolitik ein Umdenken. Ob wir die Erderwärmung stoppen können, entscheidet sich nicht nur in Europa, sondern vor allem in Afrika. Dort hat nicht einmal die Hälfte der Menschen Elektrizität. Wenn jeder Haushalt eine Steckdose auf Kohlestrom-Basis bekommt, müssten hunderte neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Dann erreichen wir das 2-Grad-Ziel nie – weder in Wien noch in Berlin.

Was wollen Sie ändern?

Die Antwort muss eine Klima- und Energiepartnerschaft zwischen Europa und Afrika sein. Wir brauchen eine Technologie- und Investitionsoffensive Europas, damit Afrika der grüne Kontinent der erneuerbaren Energie wird. So erzielen wir einen vielfachen Effekt für das Klima und schaffen neue Arbeitsplätze. Da würde ich gerne noch enger mit Österreich zusammenarbeiten und die Kompetenz der Firmen bei Wasser-, Solar- und Bioenergie nutzen.

China investiert seit vielen Jahren in Afrika. Haben das die Europäer verschlafen?

Viele afrikanische Regierungschefs fragen mich: Wo bleibt ihr Europäer? Afrika ist ein Chancen-Kontinent mit einer jungen Bevölkerung und Ressourcen, die wir für eine gemeinsame Zukunft brauchen. In Afrika ist Licht und Schatten: Es gibt Krisen und Flucht genauso wie aufstrebende Länder mit fast zweistelligem Wirtschaftswachstum wie unsere Reformpartner Äthiopien, Marokko, Senegal, Ghana. Das haben neben den Chinesen auch Unternehmen entdeckt: Facebook will 37.000 Kilometer Unterseekabel verlegen. Afrika wird vielleicht schneller zum 5G-Kontinent, als wir in Old Europe.

Einige Länder sehen Afrika eher als Kontinent, vor dem sie sich abschotten wollen.

Ich verstehe, wenn man sagt, wir können nicht alle Flüchtlinge in Europa aufnehmen. Aber Grenzen schließen und sich nicht vor Ort einbringen – das wird nicht funktionieren. Wir müssen investieren und so Lebensperspektiven für die Menschen in ihren Herkunftsländern schaffen. Die europäischen Länder und Brüssel könnten hier wesentlich mehr tun.