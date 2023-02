Nehammer begrüßt Zusage der EU-Kommission zu Grenzschutz

Johansson betonte am Dienstag in einem Interview mit der APA und anderen Medien des European Newsroom (ENR) in Brüssel, der Bau von Mauern und Stacheldrahtzäunen sei keine Lösung. "Aber wir müssen unsere Außengrenzen schützen und die EU-Mittel so effektiv wie möglich einsetzen, daher schließe ich physische Infrastrukturen nicht aus."

Ihr Sprecher stellte später klar, dass es sich hierbei nicht um Zäune und Mauern handelt. Johansson stellte auch klar, die EU-Kommission könne nicht alles finanzieren, was sich die Mitgliedstaaten wünschten. Mit EU-Mitteln wird derzeit etwa Personal für den Grenzschutz finanziert.