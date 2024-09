Der Wahlkampf macht unwetterbedingt Pause

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) tritt am Sonntag um 14 Uhr wie auch schon tags zuvor mit dem Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement zusammen. Diverse Wahlkampfveranstaltungen wurden abgesagt, Diskussionssendungen auf ORF und Puls24 weichen krisenbedingten Sondersendungen.

Die heftigen Unwetter, die in Teilen Österreichs zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt und auch ein Todesopfer gefordert haben, gehen auch am Nationalratswahlkampf nicht spurlos vorüber.

Bereits der am Samstag in Ried geplante "Auftakt ins Wahlfinale" der oberösterreichischen Volkspartei, an dem auch der Bundeskanzler teilnehmen hätte sollen, fiel sprichwörtlich ins Wasser.

Ebenso eine Wahlkampfveranstaltung von SPÖ-Parteichef Andreas Babler in Kärnten.

Am Wochenende änderten ORF und Puls24 ihr Programm, von der geplanten Doppel-Pressestunde der Kleinparteien am Sonntag kam nur Fayad Mulla ("Keine") zum Zug, die Spitzenkandidatin der gleichnamigen Liste Madeleine Petrovic musste kurzfristig einer Unwetter-Sondersendung weichen.

Ebenfalls abgesagt wurde ein für Sonntagabend geplanter Duellabend mit Vertretern und Vertreterinnen der Parlamentsparteien auf Puls24.