Jetzt wird es ernst: ÖVP und SPÖ stellen Weichen für Dreierkoalition

Die Weichen für die Aufnahme von Verhandlungen zur ersten Dreierkoalition auf Bundesebene dürften gestellt sein: Er erwarte, dass zu den Sondierungen zwischen ÖVP und SPÖ am Mittwoch ein dritter beigezogen werde. Das betonte Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer am Dienstag am Rande der türkis-roten Gespräche am Dienstag.