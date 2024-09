Was Servus TV am Wahltag vor 17 Uhr veröffentlicht

Das Ergebnis der Trendprognose kann sich jedenfalls deutlich vom Wahlergebnis unterscheiden. In Österreich war diese Form der „Nachwahlbefragung“ – allgemein auch unter dem Begriff Exit Polls bekannt – bisher unüblich. Die Europawahlen stellten eine Zäsur dar. Warum? In Italien waren die Wahllokale bis 23 Uhr geöffnet. Davor durfte kein anderes Land ein offizielles Ergebnis präsentieren.

Trendprognose vor Wahlschluss

In Österreich gehört es prinzipiell zur guten Sitte, kurz vor der Wahl keine Umfragen zu veröffentlichen. Die Balken der Trendprognose für Servus TV sollen etwa eine halbe Stunde vor der Hochrechnung, also gegen 16.30 Uhr, nach oben schnellen. Die letzten Wahllokale schließen um 17 Uhr, also direkt vor den ersten Hochrechnungen.

In der Theorie könnte die Trendprognose also Menschen, die vor 17 Uhr noch nicht an der Wahlurne waren, in ihrer Entscheidung beeinflussen. Der Effekt dürfte, falls überhaupt vorhanden, aber sehr überschaubar sein. Und: Diesmal wurden bis kurz vor der Wahl übrigens auch Umfragen veröffentlicht. Die aktuellste stammt vom Institut Market und erschien am Mittwoch.