Quiz zur Nationalratswahl: Wissen Sie, wie man gültig wählt?

Eigentlich ist die Sache ja einfach: Bei jener Partei, die man bei der Nationalratswahl wählen will, macht man am 29. September am Stimmzettel ein Kreuz. Was aber, wenn man keine Lust auf ein Kreuzerl hat? Sind auch Haken zulässig? Darf man Parteien streichen, ohne den Stimmzettel damit ungültig zu machen?