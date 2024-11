„Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir die Sondierungsgespräche gemeinsam mit den Neos führen. Wir werden im Sinne der Menschen etwas Neues wagen“, sagt ÖVP-Chef Karl Nehammer in einem gemeinsamen Statement mit SPÖ-Chef Andreas Babler. Ziel sei eine „Regierung der konstruktiven Kräfte“. Verhandlungen mit den Grünen seien hingegen „keine Option“, betont er explizit.

Was sich schon seit Wochen abzeichnet, ist jetzt fix: ÖVP und SPÖ werden die Neos zur Sondierung einer Dreierkoalition einladen. Das ergaben die Gespräche der beiden Parteien am Dienstag.

„Es stehen große Herausforderungen an, die wir bewältigen müssen“, sagt Babler. Es gehe nicht um eine Politik der Kompromisse. „Wir wollen eine breite Mehrheit haben.“ Viele unterschiedliche Perspektiven ermöglichten es auch, die besten Lösungen für alle zu finden, begründet er die Entscheidung.

Neos: "Gemma's an"

Und was sagen die Neos? "Wir sind bereit. Jetzt gemeinsam Österreich erneuern! Gemma‘s an!", lässt Parteichefin Beate Meinl-Reisinger via X wissen.