Nehammer kritisiert Babler: "Verhöhnt alle, die täglich zur Arbeit gehen"

Nun hat sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) via Aussendung zu dieser Debatte gemeldet. Allerdings mit Bezug auf das SPÖ-Modell einer Kindergrundsicherung. Dieses hatte Parteichef Andreas Babler kürzlich gemeinsam mit der Volkshilfe präsentiert. Beim Sommergespräch auf Puls24 verteidigte Babler unter anderem, dass die syrische Familie in diesem Modell noch mehr Geld erhalten würde: Laut Kronen Zeitung rund 6.800 Euro pro Monat.

Nehammer hält Bablers Modell jedenfalls für ungerecht: "Eine derartige Maßlosigkeit untergräbt die Grundlage unseres Sozialsystems, nämlich die solidarische Hilfsbereitschaft. Ein Modell wie jenes von Andreas Babler ist schlicht unfair gegenüber denen, die es finanzieren, schadet dem sozialen Zusammenhalt und widerspricht allem, was Österreich so erfolgreich gemacht hat."

"Das SPÖ-Modell ist ein Angriff auf alle, die täglich aufstehen und zur Arbeit gehen. Es verhöhnt jene, die mit ihren Steuern unser soziales Netz finanzieren", sagt Nehammer zu Bablers Vorschlag. Die Steuerzahler hatten ein Recht darauf, dass dieses soziale Netz vor Ungerechtigkeit geschützt werde. Deshalb wiederholt Nehammer seine Idee einer fünfjährigen Wartefrist, bevor man in Österreich die volle Sozialhilfe beziehen kann. Diese Regelung gilt in Österreich übrigens bereits für Arbeitsmigranten. Asylberechtigte können wiederum die volle Sozialhilfe ab dem ersten Tag beziehen.

Ziel müsse mehr Leistungsgerechtigkeit sein. Österreich baue immerhin auf Fleiß und Eigenverantwortung auf, nicht auf dem gegenseitigen Überbieten in der Höhe der Sozialleistungen, so Nehammer. Vollen Anspruch auf Sozialleistungen sollten nur jene haben, "die zuvor auch in das österreichische Sozialsystem eingezahlt haben", meint der Kanzler.