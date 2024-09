Vorzugsstimmen: Kein Comeback für Sachslehner im Bund

Zum KURIER sagt sie am Tag nach der Wahl: "Mit insgesamt 1.748 Vorzugsstimmen darf ich mich für eines der stärksten Ergebnisse in ganz Wien bedanken. Dieses Vertrauen gilt es jetzt für einen klaren Mitte-Rechts-Kurs innerhalb und außerhalb der Volkspartei zu nutzen."

Laura Sachslehner , die von der ÖVP-Landespartei auf den aussichtslosen 23. Platz gesetzt worden war, hat nur 709 Vorzugsstimmen bekommen, in ihrem Regionalwahlkreis kamen noch 1.039 dazu. Für ein Mandat im Nationalrat reicht das bei Weitem nicht - das Comeback der 30-Jährige im Bund ist missglückt. Sachslehner hatte sich nach Unstimmigkeiten mit der Parteispitze 2022 als Generalsekretärin zurückgezogen und ist Gemeinderätin in Wien.

Der Ex-FPÖ-Gemeinderat und Mariahilfer Bezirksparteichef startete im Bund aber auf Platz 25 - und hat noch Chancen, regulär über die Bundesliste in den Nationalrat einzuziehen.

Leo Lugner (vormals Kohlbauer) dürfte den Einzug via Vorzugsstimmen knapp verpasst haben, wie er zum KURIER sagt. Er schaffte über die Wiener Landesliste nur 2.037 Vorzugsstimmen , im Regionalwahlkreis kam er auf 3.853.

Bures selbst startete dann eine eigene Kampagne, die als Antwort auf Kowall gedeutet wurde. Sie ergatterte in Wien 3.478 Stimmen und im Wahlkreis "Wien Süd West" 6.151.

Kowalls Kandidatur richtete sich explizit gegen Parteikollegin Doris Bures, zweite Nationalratspräsidentin. Dass sie auf Platz eins der Wiener Landesliste gereiht wurde, zeige, dass die Wiener SPÖ nicht an einer Erneuerung interessiert sei.

Nicht extra bemüht und trotzdem weiter vorn

Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger stimmten 2.469 Wähler. Bei der ÖVP war Nico Marchetti mit 1.186 Stimmen am erfolgreichsten.

Auch in den Regionalwahlkreisen ragt die Grüne Justizministerin Zadic heraus. Dort holte sie in "Wien Süd-West" immer noch 7.090 Vorzugsstimmen. SPÖ-Klubvize Julia Herr kam auf 3.790.

Ebenfalls gute Erfolge erzielten z.B. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer mit 3.579 in "Wien Innen-Süd" oder der freiheitliche Spitzenkandidat in Wien, Harald Stefan in "Wien Süd" mit 2.957 Vorzugsstimmen.