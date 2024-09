Tiefroter Erfolg durch die Hintertür: Das Hoffen der KPÖ auf ein Grundmandat

Der Wahlkreis Graz und Umgebung sei bei weitem nicht deckungsgleich mit der Grazer Stadtgemeinde, wo die KPÖ seit 2022 mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellt. Er enthält auch etliche Landgemeinden, in denen die Kommunisten traditionell nur geringen Zuspruch haben.

Es gibt für die Kommunisten jedoch eine – zuletzt vieldiskutierte - zweite Möglichkeit, ihr Ziel doch noch zu schaffen: Mithilfe der Wähler in ihrer Hochburg Graz (28,8 Prozent bei der Gemeinderatswahl 2022) könnte die KPÖ im Wahlkreis Graz und Umgebung ein Grundmandat erobern. Dafür seien dort rund zwölf Prozent der Stimmen erforderlich, rechnet Politologe Peter Filzmaier vor.

Keine leichte Aufgabe: In Umfragen liegt die KPÖ mit Spitzenkandidat Tobias Schweiger mit drei Prozent zwar deutlich über dem Wahlergebnis von 2019 (0,7 Prozent), aber immer noch unter der Vier-Prozent-Hürde , die sie für den sicheren Einzug überspringen müsste.

Zudem wählen auch die Grazer selbst bei Landtags- und Nationalratswahlen deutlich anders als auf Gemeindeebene. So kam die KPÖ bei der Nationalratswahl 2019 in Graz auf magere 2,3 Prozent. Im Regionalwahlkreis Graz und Umgebung waren es gar nur 1,8 Prozent – womit die KPÖ für ein Grundmandat ein Plus von rund zehn Prozentpunkten einfahren müsste.

Das wäre wohl eine kleine Wahlsensation. Laut Filzmaier sei es in jüngerer Vergangenheit keiner Partei, die bundesweit an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert ist, gelungen, über ein Grundmandat doch noch in den Nationalrat einzuziehen.

Heikle Konstellation für Norbert Hofer

Da hält der Experte sogar noch eine kuriose Wahlkonstellation für wahrscheinlicher, die einem promienten FPÖ-Kandidaten zum Verhängnis werden könnte: Der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer. Er ist blauer Spitzenkandidat im Regionalwahlkreis Burgenland Süd (1B) und auf der burgenländischen Landesliste.