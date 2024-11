Koalition: Erste Zwischenergebnisse sollen Mitte Dezember vorliegen

Aktuell starten die Gespräche in diesen einzelnen Untergruppen. Einen genauen Fahrplan gibt es dafür keinen, dies wäre organisatorisch angesichts der großen Zahl an Beteiligten auch unmöglich. Vielmehr machen sich die Mitglieder in den einzelnen Gruppen untereinander aus, wann und wo sie sich treffen.

Ein Beispiel: Zum aktuell besonders relevanten Cluster 1 (Wirtschaft) gehören die Untergruppen Steuern/Finanzen, Standort/Industriepolitik/Bürokratieabbau und Kapitalmarkt, Energie und Netze, Tourismus sowie Infrastruktur an. In ihnen sitzen jeweils mehrere Vertreter der drei Parteien.

Grober Zeitplan

Themen, in denen keine Einigung erzielt werden kann, wandern in die Steuerungsgruppe an der Spitze des Verhandlungsorganigramms, in der neben den Parteichefs auch die Parteisekretäre sitzen.

Sehr grob hat man sich aber offenbar doch auf einen Zeitplan geeinigt: Mitte Dezember soll ein erster Zwischenbericht an die Steuerungsgruppe gehen, heißt es aus Verhandlerkreisen.

Leuchtturmprojekte der Regierung

Neben den sechs Clustern gibt es noch eine eigene Gruppe, betitelt mit den Schlagwörtern „Reformen“ und „Neu regieren“. Hier sollen die Arbeitsweise der künftigen Regierung, sogenannte Leuchtturmprojekte und die interne Koordinierung festgelegt werden.