Die Macht der Promi-Influencer im Wahlkampf

Anderer Methoden bedient sich die „Plattform Demokratie Österreich“, die in Videospots Kickl in die Nähe von Adolf Hitler (der sich ebenfalls als „Volkskanzler“ bezeichnete) rückt – und deshalb von der FPÖ geklagt wurde.

Der laut aktuellen Umfragen erste Platz für die FPÖ rief besonders viele Menschen auf den Plan, gemeinsam mittels Initiativen gegen die Freiheitlichen mobil zu machen.

Doch kann das wenigstens in Ansätzen auch gelingen? Politologe Peter Filzmaier ist skeptisch: „Wenn das Argument, die FPÖ sei rechtsextrem, bei ihren Unterstützern ziehen würde, dürfte sie in den Umfragen nicht so weit vorne liegen“, ist er überzeugt.