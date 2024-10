Grünen-Chef Kogler bestätigt "personelle Veränderung" 2025

Mit nur 8,2 Prozent der Stimmen bei der Nationalratswahl sind die Grünen als Noch-Regierungspartei jetzt die am schwächsten vertretene Partei im Parlament. Wie kam's dazu?

"Die Regierungsarbeit hat den Grünen geschadet", sagt Politologe Peter Filzmaier am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Das Klimathema stehe bei den Menschen nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, und auch in den vielen Krisen der vergangenen Jahre hätten die Grünen kaum Themenakzente setzen können. Auch als "Kontrollpartei" funktioniere man nicht, wenn man in der Regierung ist.

Aber das könnte sich bald ändern: ÖVP und SPÖ sondieren gerade miteinander, und wie es derzeit aussieht, werden die Neos als dritter Partner präferiert. "Die Grünen könnten sich in der Opposition erholen", sagt Filzmaier, "und durch den Rollenwechsel mit den Neos, die dann in der Regierungsarbeit unpopulärer werden, wieder klassische Oppositions- und Kontrollpartei sein. Aber das dauert ein paar Jahre."