Wie die Parteien für Sicherheit sorgen wollen

Wann immer die Zeit aus den Fugen zu geraten droht, beeinflusst dies das politische Empfinden der Wähler. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass Fragen zum Bundesheer und der polizeilichen Sicherheit in den Wahlprogrammen auffällig viel Platz einnehmen.

Das wohl umstrittenste Projekt in Sachen Landesverteidigung ist „Sky Shield“, also die gemeinsame europäische Luftraumsicherung. Und dieses Milliarden-Projekt lehnt die FPÖ kategorisch ab, während es für die restlichen Parlamentsparteien ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit nach außen darstellt.

ÖVP: Aufrüsten und mobile Polizei-Inspektionen

Die ÖVP formuliert zum Teil sehr konkrete Wünsche, was die Aufrüstung der Polizei angeht. Sie will beispielsweise „mehr Möglichkeiten zum Einsatz nicht-tödlicher Waffen“ für Polizisten, um deren Gefährdung bei der täglichen Arbeit zu reduzieren. Außerdem plädiert die Kanzlerpartei für 32.000 „mobile Polizeiinspektionen“ und verspricht „volle Härte bei der organisierten Kriminalität“.

Was das Bundesheer angeht, hat die ÖVP spätestens seit Februar 2022 und dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine klare Haltung zur Aufrüstung: Das Wehrbudget muss schrittweise auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigen. Entsprechende Vorhaben sind im Verteidigungsministerium auch erfolgt. Das im Hinblick auf allfällige Koalitionen vermutlich wichtigste Projekt ist in diesem Zusammenhang die europäische Luftverteidigung durch „Sky Shield“. Österreich hat hierfür mehrere Milliarden Budget reserviert, für die ÖVP ist es alternativlos.