Exekutive buhlt um Nachwuchs: „Kommen Sie zur Polizei, bitte“

Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Antiterroreinheit Cobra, dass sich die Tore zum streng geschützten Headquarter des Sondereinsatzkommandos in Wiener Neustadt für Jugendliche öffnen – in dem Fall, fast 350 teils pubertierende Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Um das akute Personalproblem bei der Polizei nachhaltig in den Griff zu bekommen, braucht es mehr als ein gratis Klimaticket. Mit dem ersten „Tag der Schulen“ bei der Cobra fährt das Innenministerium die schweren Geschütze auf, wenn es darum geht, junge Mädchen und Burschen, die noch keine konkrete Berufsvorstellung haben, für den Polizeiberuf zu begeistern.