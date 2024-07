Ein Drittel der Abgeordneten ist nach der Nationalratswahl fix draußen

Die Wahl im September wird die Zusammensetzung des Nationalrats ordentlich durcheinander wirbeln, wenn man den Umfragen glaubt. Doch völlig unabhängig vom Ausgang ist jetzt schon klar, dass gemäß APA-Berechnungen ziemlich genau ein Drittel der Mandatare fix nicht ins Hohe Haus zurückkehren wird. Einerseits treten überdurchschnittlich viele Abgeordnete in den Ruhestand, andererseits haben es etliche nicht mehr auf wählbare Plätze geschafft.

Eher ungewöhnlich ist mittlerweile, dass eine Legislaturperiode tatsächlich erst nach fünf Jahren zu Ende geht. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass eine große Gruppe an Mandataren diesmal in Politpension geht und diese nicht wie etliche beim vorgezogenen Urnengang 2019 aufschiebt.

Die Wahl markiert bei der Volkspartei auch ein parlamentarisches Ende der Ära Kurz . Dessen Quereinsteiger werden zum größten Teil nicht mehr im Nationalrat zu sehen sein. Maria Großbauer konzentriert sich auf ihre Karriere als Kulturmanagerin, Gaby Schwarz ist zwischenzeitlich schon in die Volksanwaltschaft abgewandert und Kira Grünberg hat de facto keine Chance auf ein Mandat. Gleiches dürfte für Martin Engelberg gelten. Dass es gerade der älteste "Promi" der Kurz-Ära, Rudolf Taschner, bei günstigem Verlauf und VP-Regierungsbeteiligung noch einmal in den Nationalrat schaffen könnte, überrascht ein wenig.

Besonders bei ÖVP und SPÖ treten die Routiniers reihenweise ab. An vorderster ÖVP-Front zu nennen ist da Karlheinz Kopf. Der Vorarlberger Wirtschaftsbündler ist nämlich seit 30 Jahren durchgehend im Hohen Haus vertreten und damit längst dienender Mandatar. Ebenfalls schon im vergangenen Jahrhundert Abgeordneter war der Tiroler Hermann Gahr, der nach 25 Jahren ausscheidet. Neben Präsident Wolfgang Sobotka verzichten auch weitere arrivierte Abgeordnete auf einen Wiederantritt, so der langjährige Wohnbausprecher Johann Singer, Justizsprecherin Michaela Steinacker und Nikolaus Prinz. Gleiches gilt für Eva Maria Himmelbauer und Elisabeth Pfurtscheller.

Franz Hörl verärgert

Einige in der ÖVP haben es auch bei der Listenerstellung nicht mehr auf vordere Plätze geschafft. Am lautesten darüber geärgert hat sich Seilbahner Franz Hörl. Doch hat auch beispielsweise Rebecca Kirchbaumer keine Chancen mehr. Johanna Jachs wird ebenso um ein Mandat zittern müssen wie Manfred Hofinger. Einiges noch unklar ist bei der Wiener ÖVP, weil diese ihre Regionalwahlkreis-Listen nicht veröffentlicht. Martina Kaufmann zieht es politisch zurück in die Steiermark.