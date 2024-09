SPÖ-Chef Babler meldet sich nach Bundesparteivorstand zu Wort

Nach dem Bundesparteivorstand meldet sich nun SPÖ-Chef Andreas Babler in einer Pressekonferenz zu Wort. Hier geht es zum Livestream:

Als einzige der im Parlament vertretenen Parteien hat die SPÖ die Aufarbeitung der Nationalratswahl bereits am Montag gestartet. Die Sozialdemokraten haben am Tag nach dem Urnengang ihre Gremien einberufen.

Geeinigt hat man sich am Montag im SPÖ-Präsidium auf das fünfköpfige Team, das in etwaige Sondierungsgespräche gehen soll. Diesem gehören neben Babler selbst die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Klubobmann Philip Kucher, Frauensprecherin Eva Maria Holzleitner und ein Vertreter der Gewerkschaft an, sagte Babler nach dem Zusammentreffen des Parteipräsidiums.