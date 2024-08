Ärztekammer für ein Schulfach "Gesundheitsbildung"

Die Ärztekammer hat 50 Tage vor der Nationalratswahl ihre Forderungen an die Politik formuliert. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart betonte am Mittwoch, es gelte, "nicht nur das gute Niveau zu erhalten, sondern auszubauen". Zentrale Forderung ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz, die Kammer schlägt dazu ein Schulfach "Gesundheitsbildung" vor. Zur Stärkung des Präventionsgedankens soll die E-Card zu einer "digitalen Gesundheitsvorsorgekarte" weiterentwickelt werden.

Es gehe darum, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken, sagte Steinhart bei der Vorstellung des als "ÖÄK-Regierungsprogramm" titulierten Forderungskatalogs. "Dass der Einzelne gut informiert ist, was gute Lebensführung ist, gute Ernährung", es gehe auch um Vorsorge und Früherkennung.

Gegen "Ärztebashing"

Große Sorge bereite ihm auch die Kommerzialisierung des Gesundheitsbereichs, auch stellte sich Steinhart einmal mehr gegen "Ärztebashing". Ebenso müsse man vermehrt über Patientenlenkung nachdenken. Es gelte, den "zahlreichen negativen Entwicklungen" im österreichischen Gesundheitssystem wirksam gegenzusteuern, gab Steinhart der Politik mit. Das Thema Gesundheit gehöre auf der Prioritätenliste der Politik "ganz nach oben".

Gesundheitskompetenz stärken

Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung müsse möglichst bereits in den frühen Lebensphasen gestärkt werden. Die Ärztekammer schlägt daher ein eigenes Schulfach "Gesundheitsbildung" als verbindlichen Bestandteil im Lehrplan vor - am besten schon ab dem Volksschulalter. Steinhart verwies als Beispiel auf das Projekt "Med4School" der Wiener Ärztekammer, mit dem Schülerinnen und Schülern vermittelt wird, wie deren Körper funktionieren, aber auch die Eckpfeiler des österreichischen Gesundheitssystems nähergebracht werden.

Zur stärkeren Verankerung des Präventionsgedankens strebt die Kammer eine Weiterentwicklung der E-Card zu einer "digitalen Gesundheitsvorsorgekarte" an. Auch ein bundesweites Gesundheitsvorsorgeprogramm mit Anreizsystemen schwebt der Ärztekammer vor, dieses müsse an die Altersgruppen individuell angepasst sein. Als Vorbild in diesem Bereich verwies Steinhart auf den Mutter-Kind-Pass.

Auch der Obmann der Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte und ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher will stark auf die Vorsorge setzen: Die Gesprächsmedizin und Vorsorgemedizin müsse einen "wesentlich wichtigeren Stellenwert" haben als die Reparaturmedizin. Diese Vorsorge dürfe nicht nach Ablauf des Mutter-Kind-Passes enden. Das Programm der Vorsorgemedizin müsse neu gestaltet werden - auf das Alter angepasst, plädiert die Kammer für eine Modernisierung der Vorsorgeuntersuchungen.

Covid-Impfungen

Beim Präventionsthema will die Kammer auch auf das Impfthema setzen. Der Obmann der Kurie der angestellten Ärzte und ÖÄK-Vize Harald Mayer plädierte etwa für die vermehrte Kostenübernahme von Impfungen. Wutscher wies auf APA-Anfrage auch auf die Sinnhaftigkeit der Impfungen gegen das Corona-Virus hin: "Angesichts dessen, dass die WHO Alarm schlägt ob der miserablen Impfraten und der steigenden Zahlen und dass es eine neue Covid-Variante gibt, ist zu empfehlen, sich vor der Herbstwelle mit dem neuen, angepassten Covid-Impfstoff auffrischen und impfen zu lassen. Wir lassen uns ja auch jährlich gegen die neuen Influenza-Stämme impfen, das ist bei Corona genauso empfehlenswert."