Nationalrat: Neonazi-Anfrage von Peter Pilz

Peter Pilz und seine in "Jetzt" umbenannte Liste stellten heute eine Dringliche Anfrage zum Neonazi, der als Sicherheitsmann im BVT-Untersuchungsausschuss arbeitete. Pilz und Kollegen hinterfragten im Nationalrat, wie es sein konnte, dass eine Person mit diesem Hintergrund in solch eine Position kommen konnte.

Wissen will man etwa, wie es möglich war, dass ein Neonazi aus der Gruppe um Gottfried Küssel, der unter Beobachtung des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung stand, heuer von der Landespolizeidirektion Wien ein positives Gutachten für die Anstellung in einem Security-Unternehmen erhalten konnte. Auch soll Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) bekannt geben, seit wann man in seinem Ressort wusste, dass der Neonazi für die Sicherheit im Ausschuss mitverantwortlich war.