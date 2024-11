Die FPÖ gegen alle: Emotionale Debatte und ein mittelgroßer Eklat

Was für eine Nationalratssitzung! Es geht um trotzige Kinder in der Sandkiste; auch die Titanic, der Eisberg und der Großglockner kommen vor; und ganz so, als müsse man die Dramatik im Sinne des Publikums ganz auf die Spitze treiben, sorgt FPÖ-Abgeordneter Michael Schnedlitz noch für einen mittleren Eklat. Wie? Indem er dem versammelten Nationalrat erklärt, das Parlament sei in der Corona-Zeit zumindest zum Teil „ausgeschaltet“ gewesen.

Erinnerungen an die Anfangsphase des Austrofaschismus waren möglicherweise so nicht intendiert, wurden aber in Kauf genommen.