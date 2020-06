Nationalbank: "Natürlich“ sprach Kurz mit Strache über Jobs

Kurz: „Ich habe mit dem Vizekanzler so wie mit allen anderen Ministern in der Bundesregierung zu zahlreichen Themen kommuniziert – am Telefon, per SMS, auf Whatsapp. Natürlich werden in einer Bundesregierung zahlreiche Personalentscheidungen getroffen. Das beginnt beim Verfassungsgerichtshof und geht bis zu Aufsichtsräten, wo die Bundesregierung die Eigentümer, nämlich die Republik Österreich, vertritt, bis hin zu vielen anderen Funktionen im Öffentlichen Dienst. Viele Entscheidungen werden vorab in der Bundesregierung besprochen, einige werden auch mit Bundespräsidenten besprochen, manche sind Beschluss im Ministerrat, wie zum Beispiel die Bestellung von Verfassungsrichtern.“

Brandstätter wendet ein, diese Aussage des Kanzlers sei „überraschend“, denn in der parlamentarischen Anfrage habe er anderes gesagt. Aber Brandstätter steht laut Geschäftsordnung keine Nachfrage mehr zu.

Die SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits beschwert sich, dass der U-Ausschuss nicht über den Terminkalender des Kanzlers verfüge. Zur Sprache kommt auch das Alois-Mock-Institut, dessen Präsident Wolfgang Sobotka ist. Novomatic hat an das Institut gespendet. Kurz verweist auf kommende Woche: „Sie können mir gern alle Fragen im U-Ausschuss stellen, ich bin ja zu Gast bei ihnen.“