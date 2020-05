OeNB lieferte, was "das Ministerium brauchte"

Spannend-kritische Befragung gestern im Hypo-Untersuchungsausschuss: Zeugen waren der Vizegouverneur der Nationalbank ( OeNB), Andreas Ittner, und Helmut Ettl, einer der beiden Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA), früher OeNB-Prüfer.

Ittner bemühte sich, die Nationalbank als scharfe Prüfinstanz darzustellen – er sei ein „Partyschreck“ für die Banken, sagte Ittner.

Der „Schrecken“, so stellte sich heraus, scheint weniger aufseiten der Bankmanager als viel mehr aufseiten der Nationalbank gewesen zu sein. So haben Jörg Haiders Kampagnen gegen die „Privilegienritter in der Nationalbank“ offenbar gewirkt. Ittners Antwort auf die Frage, ob auf die Nationalbank politischer Druck ausgeübt wurde: Von direkten Interventionen wisse er nichts, aber: „Wir waren in einer starken öffentlichen Diskussion, wie wir die Mitarbeiter bezahlen.“

Zur Erinnerung: Haider war oberster Eigentümervertreter der Hypo und pflegte sich für Kritik an „seiner“ Bank zu rächen – etwa, indem er 2006 ein Ablöseverfahren gegen die FMA-Vorstände verlangte (was Finanzminister Grasser brav befolgte).