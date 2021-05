Live aus dem Parlament: Einigung auf "Grünen Pass"

Beim Grünen Pass geht es um einen einfachen, sicheren und überprüfbaren Nachweis einer Corona-Schutzimpfung, einer durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 oder eines negativen Testergebnisses. All das, was die drei Gs – Getestet, Genesen oder Geimpft – jetzt auch schon möglich machen, allerdings in einer standardisierten Form, wie es auch die EU ab Juli für ganz Europa ermöglichen will.

Groß waren die Bedenken vor allem im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Es bestand hier vor allem die Sorge vor überschießenden Datensammlungen.

Denn die ursprüngliche Fassung hätte ein Sammelregister vorgesehen, in dem Covid-19-Erkrankte und Geimpfte zusammengeführt und mit ihren Daten über Erwerbsleben, Einkommen, Arbeitslosigkeiten, Bildungsweg, Reha-Aufenthalte und Krankenstände verknüpft werden sollten.

Nach der Kritik von Datenschützern und Opposition erklärte sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bereit zu Änderungen. Der entsprechende Paragraf könne entfallen, hieß es schließlich vorige Woche.