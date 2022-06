Nächste Geldspritze für die Bevölkerung: 250-Euro-Klimabonus für alle

Die CO2-Steuer kommt erst ab Herbst, und nicht schon ab Juli; die Kompensation für die CO2-Steuer namens Klimabonus kommt für alle einheitlich mit 250 Euro, und nicht je nach Wohnsitz abgestuft zwischen 100 und 200 Euro. Und drittens gibt es grünes Licht für ein gesetzliches Ende aller Gas- und Ölheizungen in Österreich.



Schon länger schwirren Gerüchte rund um das nächste Entlastungspaket durch die Republik. Bestätigen wollte das am Freitag offiziell noch niemand, doch inoffiziell stehen die Ministerbüros auch dieses Pfingstwochenende Gewehr bei Fuß. Entweder noch morgen, Samstag oder am Montag soll das neue Paket von der Regierungsspitze verkündet werden.

Worum geht es konkret

Eigentlich ist das Gesetz zur CO2-Bepreisung längst in Kraft. Es besagt, dass jede in Österreich erzeugte Tonne CO2 mit 30 Euro besteuert werden wird. Das Tanken verteuert sich damit je Liter Sprit um etwa acht bis neun Eurocent, auch Heizöl, Erdgasheizungen und der Strom werden geringfügig teurer.



Das so eingenommene Geld, das war von Anfang an der Plan, soll aber wieder an die Bevölkerung verteilt werden in Form eines „Klimabonus“: Der alte Plan sah vor, dass die Bürger je nach Wohnort und Öffi-Anbindung entweder 100, 133, 166 oder 200 Euro gutgeschrieben bekommen.



Das soll sich jetzt grundsätzlich ändern: Geplant ist einerseits, dass die CO2-Steuer erst im Herbst schlagend werden soll, also ab Oktober. Andererseits wird beim Klimabonus kein Unterschied mehr beim Wohnort gemacht, und der Bonus wird deutlich auf 250 Euro erhöht.

Aus für Gas- und Ölheizung besiegelt

Und als dritter Punkt und offensichtlich von den Grünen reinverhandelt: Das Aus für Gas- und Ölheizungen wird gesetzlich besiegelt. Wie im kürzlich präsentierten Entwurf für das EWG – das Erneuerbaren Wärmegesetz – zu lesen, gibt es konkrete Termine: