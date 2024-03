Nach Vorwürfen gegen Ermittler: SPÖ will wissen, was mit Pilnaceks Sachen geschah

Mit einer Sachverhaltsdarstellung an die WKStA wollte die Untersuchungskommission um den Anti-Korruptionsexperten Martin Kreutner eigentlich "alle Seiten" in der Causa um den verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek beleuchtet haben. "Alle" - also nicht nur die Polizei, sondern auch die Staatsanwaltschaft Krems, die das Verfahren damals geführt hat.

Wie gestern, Dienstag, bekannt wurde, hat die WKStA die Anzeige aber an die Kollegen in Krems weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft prüft nun also ihr eigenes Vorgehen.