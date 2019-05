Nach Türkis-Blau: Wer bleibt, wer zittern muss

Während in der Sozialversicherung die Personalrochaden voll im Gang sind, sind sie in der Nationalbank festgezurrt. Die Ernennung des Nationalbankdirektoriums ist durch den Bundespräsidenten längst erfolgt und damit "nicht reversibel". Der erste der vier neuen Direktoren, ÖVP-Mann Thomas Steiner übt sein Amt schon seit 1. Mai aus. Am 11. Juli folgen zwei weitere Direktoren, Burschenschafter Eduard Schock von der FPÖ und der ÖVP-nahe Wirtschaftsprofessor Gottfried Haber. Am 1. September folgt der neue Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann. Er kommt auf einem FPÖ-Ticket. Umstritten ist die FPÖ-nahe Vizepräsidentin im Generalrat Barbara Kolm. Sie könnte aber aus dem Aufsichtsgremium der OeNB fliegen, sollte ihr ein strafrechtliches Vergehen in ihrer Spendenaffäre nachgewiesen werden können. Im Notenbankgesetz heißt es, dass Direktoren und Generalräte bei „schwerwiegenden Vergehen“ abgesetzt werden können. In der FMA profitieren dürfte der rote Vorstand Helmut Ettl. Er könnte bleiben, weil die Finanzmarktreform im Parlament kaum noch eine Mehrheit finden wird.