"Grüne Sommerbrille": FPÖ attackiert Van der Bellen

Man kann der FPÖ wahrlich nicht vorwerfen, geräuschlos in die Sommerpause abgetaucht zu sein: Allein in den letzten sieben Tagen warf Generalsekretär Harald Vilimsky dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Jucker ausufernden Alkoholismus vor, der zweite FPÖ-General Christian Hafenecker beschwor den NS-belasteten Begriff der "Systemmedien", Burgenlands Vize-Landeshauptmann Hans Tschürtz sorgte mit einem rassistischen Facebook-Posting für Aufregung und nun löste auch noch Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl einen Sturm der Entrüstung aus, weil er strengere Auflagen für den Kauf von koscherem Fleisch fordert.

Speziell der Angriff Vilimskys veranlasste Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun dazu, die Bundesregierung in einem Interview zu rügen. Auch kritisiert er die ÖVP dafür, konsequent zu den Ausritten der Freiheitlichen zu schweigen. Brisant: Auf KURIER-Anfrage wollte die Spitze der Volkspartei trotz allem nicht auf die VdB-Kritik reagieren.

Wohl aber ritten die Freiheitlichen aus: Generalsekretär Hafenecker warf Van der Bellen via Aussendung Einseitigkeit vor und fordert ihn zur "Rückkehr zur Überparteilichkeit" auf. "Wo war der Bundespräsident die letzten Wochen als Gewerkschafter zum Sturz der Regierung aufgerufen haben? Als die SPÖ vom Ständestaat gesprochen hat? Die Regierung als Arbeiterverräter beschimpft wurde? Austrofaschismus von SPÖ-Chef Kern vorgeworfen wurde? Und wo blieb die Rüge des Bundespräsidenten als Abgeordneten der Regierungsparteien Pflastersteine und Grablichter von der Gewerkschaftsjugend vor deren privaten Türen hingelegt wurden?", fragt der Blaue. Van der Bellen solle seine "grüne Sommerbrille" wieder abnehmen und zur "notwendigen Ausgewogenheit" zurückkehren", forderte Hafenecker.

Experte: Blaue Kernwähler als Adressaten

Allein, was bringt es den Blauen überhaupt, vermehrt für derlei Aufreger zu sorgen? Der renommierte Politologe Fritz Plasser meint den Grund dafür zu kennen: "Vermutlich spürt die FPÖ-Spitze, dass es zuletzt etwa aufgrund der Debatten um den 12-Stunden-Tag eine Verunsicherung bis in die FPÖ-Kernwählerschaft hinein zu geben scheint", sagt der Experte zum KURIER. Diese "absolut überzogenen Meldungen" richten sich also vor allem an die freiheitlichen Kern-Wähler, erklärt Plasser. So könne die FPÖ von unangenehmen Themen ablenken und den Fokus eher auf die eigenen Kernthemen lenken. "Das ist grundsätzlich nichts Neues und eine bekannte Vorgangsweise", schildert der Experte.

Indes ist Plasser davon überzeugt, dass der Koalitionspartner ÖVP nicht ewig zu Ausritten schweigen werde können: "Das geht nur kurzfristig. Bald beginnen die ORF-Sommergespräche und eine wieder intensiver werdende Politik-Zeit, da kann man diesen Fragen dann kaum mehr ausweichen." Das Motiv dahinter sei Plasser zufolge klar: "Es ist klar erkennbar, dass die ÖVP alles tut, um öffentlich ausgetragene Konflikte zu vermeiden."