Nach Odins Kür: Die "permanenten Grenzgänge" im blauen Kernland

„Es wird sich keiner hinstellen und den Hitlergruß machen, aber im kleineren Kreis ist vieles, was gesagt wird, grenzwertig“, sagt ein Parteiinsider. „Da wird dann blöd gegrinst und gelacht. Eine wirkliche Abgrenzung betont man bestenfalls nach außen hin.“ Doublespeak nennt das Historikerin Reiter, die das Thema beforscht.

Eine, die sich offen gegen extrem rechte Auswüchse ihrer Partei gewehrt hatte, ist die frühere Braunauer Vizebürgermeisterin Brigitte Zeilinger – Vorgängerin des Rattengedicht-Verfassers. Sie wurde 2012 per Misstrauensantrag abgesetzt. In ihrer Abschiedsrede mahnte sie: „Wer vergisst, wie sensibel es gerade in Braunau ist, freiheitlicher Politiker zu sein, der ist fehl am Platz.“

Auch Daniela Raschhofer, EU-Mandatarin bis 2004 und ebenfalls aus Braunau, vertrat eine wirtschaftsliberale Position und verschwand plötzlich von der politischen Bildfläche.

Dass FPÖ-Chef Haimbuchner mit dem strammen Rechtskurs auf die richtige Karte setzt, zeigen die Wahlergebnisse: In seiner Obmannschaft hat sich die Partei bei Landtagswahlen auf 30 Prozent vervierfacht. Und 2015 wurde er Landeshauptmann-Stellvertreter.