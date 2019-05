Franzobel über Wiesinger: "Der zweite mäßig talentierte Maler"

Was gehört für Sie zur oberösterreichischen Identität?

Eine eigenartige Sprachlosigkeit, bei der man das Gefühl hat, den Oberösterreichern bleibt die Sprache im Hals stecken, weil sie sich nicht trauen, etwas laut und klar auszusprechen. Ein Logopäde hat einmal gesagt: Sprechen Sie Oberösterreichisch, weil das ist die kehlkopfschonendste Sprache der Welt. Oberösterreich ist reich, die Menschen dort sind bauernschlau und gfeanzt, also leicht hinterhältig. Auch die Sturköpfigkeit ist eine oberösterreichische Eigenschaft. Nicht nachgeben, sich nichts von außen sagen lassen. Die Bauernhöfe dort, Vierkanthöfe, sind wie Trutzburgen, kleine Wehrfestungen – und so ähnlich sind auch die Menschen. Der Oberösterreicher ist ein sturer, in sich selbst verschanzter, aber liebenswerter Bauernschädel, ein monolithischer Charakter.

Also Ihr Verhältnis zu Ihrem Heimatbundesland ist ambivalent?

Ja, klar. Einerseits danke ich Oberösterreich dafür, dass es so ist, wie es ist. Es hat mich weggetrieben, und so konnte ich der werden, der ich heute bin, und als solcher kann ich auch gerne wieder zurückkommen und das Land genießen. Wunderbares Essen, alleine der Schweinsbraten in der Rein, eine herrliche Landschaft, und die Menschen sind viel freundlicher als in Wien, aber auch verschlagener, heimtückischer und gemeiner. Trotzdem liebe ich sie.

Zur Person:

Franzobel (52, eigentlich Franz Stefan Griebl) lebt als Schriftsteller in Wien. Dass er aus Oberösterreich wegziehen will, habe er schon in der Volksschule in Vöcklabruck gewusst. Vor Kurzem erschien von ihm "Rechtswalzer" (Zsolnay), ein Kriminalroman und zugleich eine Dystopie über die österreichische Politik. Er hat unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis und den Nestroy-Theaterpreis gewonnen und stand 2017 für "Das Floß der Medusa" auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis.