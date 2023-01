Nach NÖ-Wahl: SPÖ-Landesparteien wollen jetzt keine Personaldebatten

Auch was am 5. März in Kärnten passiere, werde für Salzburg nicht entscheidend sein. Er sei überzeugt, dass Landeshauptmann Peter Kaiser als Erster durchs Ziel gehen werde, so Egger. Dennoch müsse sich die SPÖ generell die Frage stellen, warum man bei den Menschen trotz der richtigen Themen nicht mehr durchkomme und wie man den Höhenflug eines Herbert Kickl stoppen könne. In Salzburg würden die Umfragen allerdings derzeit gut für die SPÖ aussehen. Nachsatz: "Umfragen sind halt nur Umfragen."

Sogar SPÖ-Burgenland hält sich mit PRW-Kritik zurück

Die SPÖ Burgenland - bekannt für ihre Spitzen gegen die Bundesvorsitzende - wollte sich zum aktuellen Zeitpunkt auf keine Führungsdebatte einlassen: "Es ist wichtig, jetzt die Freunde zu unterstützen, die in den nächsten Wochen Wahlen haben", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst gegenüber der APA. Die beiden Landesorganisationen in Kärnten und dann Salzburg sollen in Ruhe ihre Landtagswahlen schlagen können: "Darauf sollte jetzt der Hauptfokus in der Sozialdemokratie liegen." Er ist auch zuversichtlich, dass die SPÖ dort ein gutes Ergebnis erzielen wird. Weitere Überlegungen zu Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner wollte Fürst am Montag nicht kommentieren.

Neuaufstellung vor NR-Wahl erst nach den Landtagswahlen

Auch der oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Michael Lindner will erst einmal die Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg abwarten – und dann "überlegen, wie wir uns politisch, strategisch und inhaltlich für die Nationalratswahl neu aufstellen". Von "Ad-hoc-Personalschnellschüssen" halte er nichts, sagte er nach roten Gremiensitzungen in Linz. Auch würden personelle Konsequenzen "nicht die alleinige Lösung sein", schließt er sie aber auch nicht dezidiert aus. Die Partei müsse "sachlich" und "schonungslos" in den Gremien diskutieren, warum man in den Umfragen nicht vorankomme und "warum wir in Krisenzeiten politisch nicht reüssieren können", so Lindner.