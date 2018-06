Nach Moscheen-Schließungen: Gebetshaus in Favoriten wieder offen

Die Moschee am Antonsplatz in Wien-Favoriten hat wieder geöffnet - sie wird nun von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) geführt, teilte das Kultusamt gegenüber der APA mit. Die Haftung liege nun bei der IGGÖ, die Behörden werden dies "überwachen und beim geringsten Verstoß" einschreiten, hieß es weiters.

Vergangenen Freitag teilte die Bundesregierung mit, dass der vom Moschee-Verein "Nizam-i Alem" in Wien-Favoriten betriebenen Moschee der Betrieb untersagt wird, da diese illegal betrieben worden sei, wie es in der Begründung hieß. Die IGGÖ hat daraufhin durch ein Schreiben von Präsident Ibrahim Olgun und das Einreichen aller Unterlagen an das Kultusamt die Moschee übernommen.