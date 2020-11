FPÖ-Annäherung an Identitäre? Hofer besteht auf Abgrenzung

Bewusste Provokation oder ungeschicktes Missverständnis? Schauplatz Salzburg. Roman Möseneder, seines Zeichens Landesvorstand der Freiheitlichen Jugend Salzburg, nimmt an einer Demonstration der Identitären teil und bekommt daraufhin Schützenhilfe von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. An sich gibt es in der FPÖ einen aufrechten Vorstandsbeschluss, wonach es nicht möglich sein soll, aktives Mitglied der als rechtsextrem eingestuften Identitären zu sein und gleichzeitig eine freiheitliche Funktion innezuhaben.