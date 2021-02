Nach Abschiebung: Aufregung um Fotos von georgischer Schule

Bereits Dienstagabend wurden Zweifel an der Authentizität der Bilder laut. Ein Verdacht: Sie könnten nachbearbeitet worden sein - dazu später mehr. Ein weiterer: Es handelt sich tatsächlich nicht um Tinas Schule, sondern um ein Nebengebäude in der Gartenanlage. Zumindest ist das einem Posting der georgischen Botschafterin in Wien, Keti Tsikhelashvili, zu entnehmen. Sie beschreibt darin auch, dass sich im georgischen Schulwesen in den vergangenen Jahren viel getan habe und die Fotos die Realität verzerren würden. Zum Beleg postete Tsikhelashvili ihrerseits Fotos der Schule, die ein dreistöckiges Gebäude mit sauberen Gängen zeigen.