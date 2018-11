Muzicant: „Juden sind immer das erste Ziel“

Antisemitische Vorfälle nehmen in sämtlichen EU-Staaten zu. Können Juden in der EU noch sicher leben?

In Österreich entwickelt sich die jüdische Gemeinde hervorragend. Leider gibt es ein Dutzend EU-Länder, wo zu wenig passiert (etwa in Schweden, Italien, Spanien und Frankreich, Anm.).

Die Konferenz beschäftigt sich auch mit Antizionismus, mit Angriffen gegen den Staat Israel. Worum geht es dabei?

Kritik an Israel ist erlaubt, aber Israel wird immer wieder angegriffen und unfair behandelt. Viele Berichte des UNO-Menschenrechtsbeirates betreffen Israel, da geht es nicht um sachliche Kritik. Es geht um diese Doppelstandards. Wenn der BDS (Boycott, Divestment and Sanctions ist eine transnationale Kampagne, die Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will) die Zerstörung und Aufhebung des Staates Israels verlangt, dann ist das Antisemitismus. Wenn Labour-Chef Jeremy Corbyn und andere Linkspolitiker Israel kritisieren, ohne die Palästinenser für ihre Terrorangriffe zu verurteilen, dann ist das der neue Antisemitismus in Europa.

Der deutsche Regierungsbeauftragte gegen Antisemitismus hat festgestellt, dass die Mehrheit antisemitischer Vorfälle rechtsextrem motiviert ist. Gilt das auch für Österreich?

Ich würde keiner Gruppe in Österreich den Persilschein erteilen. Die Gefahr kommt von allen Gruppen. Es gibt rechte, linke und islamistische Kräfte, die nicht davor zurückscheuen, Juden zu attackieren. In Österreich sind wir dank der Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung – bis vor kurzem – in einer Situation, wo relativ wenig passiert ist. Wir machen uns aber Sorgen, wie es weitergeht.

Braucht auch Österreich einen Sonderbeauftragten gegen Antisemitismus?

In Österreich ist vom Bundeskanzler hinunter jeder sensibilisiert, jeder versteht das Problem.