Mückstein: Warum der Arzt doch Minister wurde und Sneakers trägt

Gestern wurde er angelobt, heute gab der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein der "ZiB2" sein erstes Interview. Der KURIER fasst seine wichtigsten Aussagen zu den aktuellen Themen zusammen:

Mückstein über...

... seine Entscheidung, Minister zu werden:

Der Wiener Allgemeinmediziner sagte noch vor wenigen Wochen in einer TV-Diskussion, er wolle nicht Gesundheitsminister sein. Es sei ein Job, in dem man vieles falsch und wenig richtig machen könne.

Als Vizekanzler und Grünen-Chef Wener Kogler ihn dann kurz vor dem offiziellen Rücktritt von Rudolf Anschober anrief, habe er erst einmal um Bedenkzeit gebeten, schildert Mückstein. Er habe mit seiner Frau gesprochen, das vergangene Jahr Revue passieren lassen und nachgedacht, was Corona mit ihm, mit seiner Familie und mit der Gesellschaft gemacht habe. "Und dann habe ich mir gedacht: Ich will Teil der Lösung werden."

... seine politische Unerfahrenheit:

Auch da holt Mückstein etwas weiter aus: Sein erster Job für seine Berufsberechtigung als Arzt sei in einer Drogenberatungsstelle gewesen, sein zweiter im Neunerhaus, einem Wohnungslosenprojekt in Wien. In dieser Zeit habe er "wirkliches Leid" gesehen und den Zusammenhang zwischen einem niedrigen sozialen Status und Krankheit erfahren.

Mückstein führt ins Feld, dass er das türkis-grüne Koalitionsprogramm mitverhandelt habe und wisse, was darin steht. Es sei aber richtig, dass er wenig politische Erfahrung habe.

... die geplanten Öffnungsschritte Mitte Mai:

Der Plan sei aus derzeitiger Sicht "gut und richtig", sagt Mückstein, lässt aber doch eine gewisse Skepsis durchblicken: Die Öffnungen in vier Wochen basieren auf Prognosen - und Prognosen werden immer ungenauer, je weiter man in die Zukunft schaue.

... die Frage, ob er bei der Entscheidung gerne mitgeredet hätte:

Kanzler Kurz kündigte die Öffnungen bereits am Freitag an. "Mein politisches Leben hat aber erst gestern Mittag begonnen", sagt Mückstein. "Was ich will, muss ich erst entwickeln."

Viel Zeit hat er dafür nicht: Bereits gegen Ende der Woche will die Regierung Details zu den Öffnungen verkünden. Bis dahin gilt es noch eine Runde über die Sozialpartner und die Länder zu drehen, sagt Mückstein.