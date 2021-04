Mückstein macht Meter: Warum der neue Minister so präsent ist

Auffällig sind bei den ersten Auftritten des neuen Ressortchefs folgende Aspekte: Da Mückstein als Arzt kraft seines Berufs in Gesundheitsfragen ohnehin Kompetenz vermittelt, setzt er zu Beginn auf andere Themen wie das Soziale und die Pflege. So erklärt er wiederholt, dass die sozialen Folgen von Covid – also „Kollateralschäden“ wie Vereinsamung, Depressionen etc. – verstärkt Aufmerksamkeit verdienen.

Und bei seinem Auftritt in der Klinik Favoriten redete Mückstein einer Gehaltserhöhung bei den Pflegekräften das Wort: Danksagungen und Schulterklopfen seien in der Corona-Krise zwar wichtig. Am Ende drücke sich Wertschätzung aber auch über den Gehaltszettel aus. Und darüber wolle er nun reden.