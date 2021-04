Mückstein stellt sich Abgeordneten im Parlament

Das neue Regierungsmitglied Wolfgang Mückstein ist heute, Mittwoch, zum ersten mal in dieser Funktion im Hohen Haus zu Gast. Der Nachfolger von Rudolf Anschober im Gesundheitsministerium stellt sich den Abgeordneten des Nationalrats vor.

Schon vor dem Auftritt im Parlament hatte Mückstein eine ganze Reihe an öffentlichen Auftritten. Mittwoch früh beantwortete er auf Ö3 Fragen der Bevölkerung. Und wie schon am Montag, wo er ein Impfzentrum in Wien und Covid-Ärzte in Wien-Favoriten besuchte, stellte er die Bedeutung des Impfens in den Mittelpunkt.

