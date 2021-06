Motto beim Grünen Bundeskongress: Erfolge feiern und "durchtauchen"

Zum Justiz-Streit mit der ÖVP hatte Parteichef Werner Kogler im Vorfeld des Bundeskongresses am Donnerstag erklärt, für das Koalitionsklima sei das zwar nicht angenehm, die Grünen könnten aber keine Verantwortung für die Zeit vor 2019 übernehmen. „Deshalb sage ich, fürchtet euch nicht, einfach die Justiz arbeiten lassen“.

Die Verfahren gegen Kurz und Finanzminister Gernot Blümel wird Kogler zwar auch in Linz ansprechen wollen und müssen, in den Vordergrund werden die Grünen aber ihre Erfolge der vergangenen eineinhalb Jahre stellen. Nach dem Motto: „Seht her, was wir geschafft haben, und noch schaffen können“, soll die grüne Basis versöhnt werden.