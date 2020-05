Monika Lindners ORF-Vergangenheit wird durchleuchtet

Im ORF wird nun die gesamte Tätigkeit der früheren Chefin neu aufgerollt. Wie der Öffentlich-Rechtliche am Mittwoch bekannt gab, werden sämtliche Rechnungen aus ihrer Zeit als Landes- und Generaldirektorin der Jahre 1998 bis 2006 daraufhin überprüft, ob alle internen wie externen Vorschriften und Gesetze eingehalten wurden.

In beiden Funktionen war die mittlerweile wilde Nationalratsabgeordnete für das Marketing zuständig gewesen. Mit deutlichen Worten distanziert sich das Unternehmen vorsorglich von der Ära Lindner: „Der ORF hat selbst großes Interesse an einer raschen Klärung. Es steht allerdings fest, dass die in der Kritik stehende Firma ab 2007, also dem Beginn der Funktionsperiode von Alexander Wrabetz, keine Aufträge mehr vom ORF erhalten hat.“

Lebisch selbst erklärte 2004 in einem Standard-Interview, dass er die Umsätze seiner Werbeagentur mit dem ORF in erster Linie Lindner verdanke. Von der Staatsanwaltschaft Wien war zu erfahren, gegen Lindner werde derzeit nicht ermittelt, auch nicht bezüglich der Vorwürfe zum St. Anna Kinderspital ( der KURIER berichtete).