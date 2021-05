Mitterlehner über Kurz: "Höhepunkt einer Entwicklung"

Mit scharfer Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich dessen Vorgänger als ÖVP-Obmann, Reinhold Mitterlehner, zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung rät Mitterlehner Kurz, "sein Amt ruhen zu lassen, bis die Angelegenheit entschieden ist".

Die Ermittlungen gegen Kurz seien für ihn "der Höhepunkt einer Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet. Es fehlt an Respekt gegenüber demokratischen und rechtlichen Institutionen". Überrascht sei er deswegen nicht über die jüngsten Entwicklungen - und es passt für Mitterlehner auch ins Bild, "dass sich der Kanzler mit der Bewertung, er habe ein 'reines Gewissen', gleichermaßen selbst die Absolution erteilt, also jedenfalls im Amt bleiben will".

Freilich könne es "nicht um die Selbsteinschätzung oder Meinung des Kanzlers, sondern nur um objektive Sachverhalte gehen". Diesse zu beurteilen, sei "Sache eines Rechtsorgans und nicht Kompetenz eines Politikers".

Den nach wie vor hohen Zuspruch für Kurz in den Umfragen erklärt sich Mitterlehner u. a. damit, dass in einer Pandemie "starke Führungspersönlichkeiten gewünscht". Überdies seien die Medien "nicht zuletzt wegen der vielen Inserate fügsam" - und die Opposition "eher schwach".

Der Ex-VP-Chef sieht aber die Unterstützung für die ÖVP bröckeln; und "auch in der EU, wo sich Kurz nicht nur Freunde gemacht hat, wächst die Skepsis".