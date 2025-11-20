Missbrauchsskandal: SOS-Kinderdorf wählt neuen Aufsichtsrat
SOS-Kinderdorf Österreich wählt heute seinen neuen Aufsichtsrat. Der bestehende löst sich infolge des Missbrauchsskandals, der Mitte September aufgebrochen ist, auf. Die Mitgliederversammlung startet um 14 Uhr, bis zum frühen Abend sollte dann feststehen, wer in das sechsköpfige Gremium gewählt wurde.
Unterdessen hat der Aufsichtsrat des Dachverbands, SOS-Kinderdorf International, den 991-seitigen Bericht der Independent Special Commission (ISC), der mehr als zwei Jahre lang unter Verschluss war, der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Eine Sprecherin bestätigt auf KURIER-Anfrage den Eingang. Die rund 1.000 Seiten werden nun geprüft.
Zuvor gab es nur eine 262-seitigen Bericht Kurzfassung, die zwar seit 2023 zwar online abrufbar war, offenbar aber niemandem aufgefallen ist. In dem Bericht werden schwere Vorwürfe und Verdachtsmomente zu Missbrauch, Geldwäsche und Menschenhandel genannt - allerdings in anonymisierter Form. In der Langfassung sind alle Namen und mehr Details.
Nachdem der KURIER über die Existenz der Langfassung berichtete, nahm sich der Aufsichtsrat des Dachverbands der Sache an - und entschied gestern, Mittwoch, dass die Vollversion der Strafverfolgung übermittelt wird.
"Gesetzliche Vorgaben"
Der Aufsichtsrat des Dachverbands bekennt sich in einer Aussendung zur vollen Kooperation mit den Behörden.
Und auch der Österreich-Vereins betont am Donnerstag die Aufgabe seines neuen Kontrollorgans: die Arbeit der Geschäftsführung zu kontrollieren, in wichtigen Fragen zu beraten, und "sicherzustellen, dass die Organisation im Sinne ihrer Ziele und gesetzlichen Vorgaben handelt".
Was den letzten Part betrifft, stand der scheidende Aufsichtsrat in der Kritik: So stellt sich die Frage, ob die Mitglieder über einige Vorwürfe, die erst jetzt publik geworden sind, schon länger Bescheid wussten.
Etwa über die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Großspender und die Tatsache, dass der langjährige Präsident Helmut Kutin nicht nur davon gewusst, sondern dem über 80-jährigen Mann, der mittlerweile verstorben ist, auch noch Zugang zu den Kindern verschafft haben soll. Hinzu kommen Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer von Gründer Hermann Gmeiner, die geheim gehalten wurden.
Die Neuwahl des Aufsichtsrats gehört zum Reformprozess, zu dem sich die Organisation verpflichtet hat. In der Geschäftsführung gab es schon zuvor einen Wechsel: Carolin Porcham übernahm die Agenden von Christian Moser, der seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe dienstfrei gestellt war.
SOS-Kinderdorf Österreich
1949 von Hermann Gmeiner gegründeter Ur-Verein mit Sitz in Innsbruck, Tirol. Aktuell sind rund 1.800 Kinder und Jugendliche in Einrichtungen von SOS-Kinderdorf in Österreich, weitere 4.000 werden in ihren Familien betreut. Hinzu kommen Projekte in mehr als 130 Ländern auf der ganzen Welt.
Die Geschäftsführung besteht aus Annemarie Schlack, Nora Deinhammer und Carolin Porcham.
Der Aufsichtsrat formiert sich infolge des Missbrauchsskandals neu.
SOS-Kinderdorf International
Dachverband aller rund 130 SOS-Landesvereine, der Sitz wurde vor einigen Monaten von Innsbruck nach Wien verlegt.
Vorsitzender des Executive Boards (Geschäftsführung) ist Benoît Piot, der für SOS-Kinderdorf im Bereich West-, Zentral- und Nordafrika tätig war.
Den Vorsitz International Board (Aufsichtsrat, vormals "Senat" genannt) führt Domenico Parisi, ein Italiener. Österreich hat als Gründernation einen Fixplatz im Aufsichtsrat, ist derzeit aber suspendiert.
