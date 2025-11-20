Inland

Missbrauchsskandal: SOS-Kinderdorf wählt neuen Aufsichtsrat

Bis zum Abend sollte das neue, sechsköpfige Gremium feststehen. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Wien den 991-seitigen Geheimbericht erhalten.
Von Raffaela Lindorfer und Christian Willim
20.11.25, 14:01
SOS-Kinderdorf Österreich wählt heute seinen neuen Aufsichtsrat. Der bestehende löst sich infolge des Missbrauchsskandals, der Mitte September aufgebrochen ist, auf. Die Mitgliederversammlung startet um 14 Uhr, bis zum frühen Abend sollte dann feststehen, wer in das sechsköpfige Gremium gewählt wurde. 

Unterdessen hat der Aufsichtsrat des Dachverbands, SOS-Kinderdorf International, den 991-seitigen Bericht der Independent Special Commission (ISC), der mehr als zwei Jahre lang unter Verschluss war, der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Eine Sprecherin bestätigt auf KURIER-Anfrage den Eingang. Die rund 1.000 Seiten werden nun geprüft. 

Zuvor gab es nur eine 262-seitigen Bericht Kurzfassung, die zwar seit 2023 zwar online abrufbar war, offenbar aber niemandem aufgefallen ist. In dem Bericht werden schwere Vorwürfe und Verdachtsmomente zu Missbrauch, Geldwäsche und Menschenhandel genannt - allerdings in anonymisierter Form. In der Langfassung sind alle Namen und mehr Details. 

Nachdem der KURIER über die Existenz der Langfassung berichtete, nahm sich der Aufsichtsrat des Dachverbands der Sache an - und entschied gestern, Mittwoch, dass die Vollversion der Strafverfolgung übermittelt wird. 

SOS-Kinderdorf gibt nun brisanten Bericht mit 991 Seiten frei

"Gesetzliche Vorgaben"

Der Aufsichtsrat des Dachverbands bekennt sich in einer Aussendung zur vollen Kooperation mit den Behörden. 

Und auch der Österreich-Vereins betont am Donnerstag die Aufgabe seines neuen Kontrollorgans: die Arbeit der Geschäftsführung zu kontrollieren, in wichtigen Fragen zu beraten, und "sicherzustellen, dass die Organisation im Sinne ihrer Ziele und gesetzlichen Vorgaben handelt". 

Was den letzten Part betrifft, stand der scheidende Aufsichtsrat in der Kritik: So stellt sich die Frage, ob die Mitglieder über einige Vorwürfe, die erst jetzt publik geworden sind, schon länger Bescheid wussten. 

Udo Jesionek über SOS-Kinderdörfer: "Es gab eine Zeit, da waren Täter sakrosankt"

Etwa über die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Großspender und die Tatsache, dass der langjährige Präsident Helmut Kutin nicht nur davon gewusst, sondern dem über 80-jährigen Mann, der mittlerweile verstorben ist, auch noch Zugang zu den Kindern verschafft haben soll. Hinzu kommen Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer von Gründer Hermann Gmeiner, die geheim gehalten wurden. 

Die Neuwahl des Aufsichtsrats gehört zum Reformprozess, zu dem sich die Organisation verpflichtet hat. In der Geschäftsführung gab es schon zuvor einen Wechsel: Carolin Porcham übernahm die Agenden von Christian Moser, der seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe dienstfrei gestellt war. 

