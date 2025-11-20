Missbrauchsskandal: SOS-Kinderdorf wählt neuen Aufsichtsrat

SOS-Kinderdorf Österreich wählt heute seinen neuen Aufsichtsrat. Der bestehende löst sich infolge des Missbrauchsskandals, der Mitte September aufgebrochen ist, auf. Die Mitgliederversammlung startet um 14 Uhr, bis zum frühen Abend sollte dann feststehen, wer in das sechsköpfige Gremium gewählt wurde.

Unterdessen hat der Aufsichtsrat des Dachverbands, SOS-Kinderdorf International, den 991-seitigen Bericht der Independent Special Commission (ISC), der mehr als zwei Jahre lang unter Verschluss war, der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Eine Sprecherin bestätigt auf KURIER-Anfrage den Eingang. Die rund 1.000 Seiten werden nun geprüft.

Zuvor gab es nur eine 262-seitigen Bericht Kurzfassung, die zwar seit 2023 zwar online abrufbar war, offenbar aber niemandem aufgefallen ist. In dem Bericht werden schwere Vorwürfe und Verdachtsmomente zu Missbrauch, Geldwäsche und Menschenhandel genannt - allerdings in anonymisierter Form. In der Langfassung sind alle Namen und mehr Details.

Nachdem der KURIER über die Existenz der Langfassung berichtete, nahm sich der Aufsichtsrat des Dachverbands der Sache an - und entschied gestern, Mittwoch, dass die Vollversion der Strafverfolgung übermittelt wird.