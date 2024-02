Warum Gesundheitsminister Rauch plötzlich wieder Maske trägt

Es war eigentlich ein Termin wie jeder andere. Während Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat vom Bau eines neuen Sicherheitszentrums der Exekutive berichtete, sprach Gesundheits- und Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) über das angekündigte Tierschutzpaket, das von der Regierung in Begutachtung geschickt wurde.

Soweit, so normal. Und doch sorgte ein Detail für Verwunderung.