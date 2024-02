Zahl der Flüchtlings-Aufgriffe im Burgenland sank um über 95 Prozent

Im Zuge der "Operation Fox", bei der österreichische Polizisten in Ungarn in Kooperation mit den dortigen Behörden die Schlepperei bekämpfen, sind seit 1. Dezember 2022 in Ungarn 188 Schlepper festgenommen worden. Das berichtete das Innenministerium (BMI) am Donnerstag per Aussendung. Die Zahl der Aufgriffe im Burgenland sei jedoch laut BMI entgegen des internationalen Trends stark rückläufig, sie sanken im Zeitraum eines Jahres um über 95 Prozent.