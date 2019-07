Mindestsicherung: ÖVPler im Westen kritisieren Wien-Fokus von Türkis-Blau

"Vieles, was wir in der Regierung gemacht haben, sind reine Wien-Themen und kommen vor allem Wien zugute", sagte Gernot Blümel unlängst im KURIER-Interview. " Deutschklassen zum Beispiel. Oder die Reform der Mindestsicherung". Mit ihrer Klage beim Verfassungsgerichtshof gegen die Neuregelung der Mindestsicherung wolle die SPÖ "die Missstände in Wien fortsetzen", sagt Wiens ÖVP-Chef Blümel nun am Donnerstag.

Die ÖVP betont immer wieder, dass es sich bei der Mindestsicherung um ein Wien-Problem handelt: 56 Prozent der Bezieher leben in der Bundeshauptstadt. Die Neuregelung betrifft freilich alle Bundesländer. Und das gefällt einigen ÖVPlern in den Ländern gar nicht.

Wiener Probleme in Wien lösen

Tirols schwarzer AK-Präsident Erwin Zangerl spricht in diesem Zusammenhang gar von einem "Grundproblem von Türkis-Blau: Wiener Probleme müssen in Wien behandelt und gelöst werden und nicht von der Bundesregierung. Es ist abzulehnen, dass ganz Österreich durch Maßnahmen der Bundesregierung Probleme bekommt, die es vorher in den Bundesländern so nicht gegeben hat."