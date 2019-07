SPÖ und ÖVP streiten jetzt im Wahlkampf über Mindestsicherung

Die Mindestsicherung wird jetzt zum Wahlkampfthema. Die SPÖ kündigte an, die türkis-blaue Neuregelung beim Verfassungsgericht einzuklagen - und hat das am Mittwoch auch getan. ÖVP-Klubobmann August Wöginger konnterte tags darauf scharf: "Die SPÖ will das Tor für Zuwanderung wieder öffnen."

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz erklärte Wöginger am Donnerstag, die " Sozialhilfe neu" (so heißt die Mindestsicherung seit der Neuregelung) sei nötig, "um die ungehinderte Zuwanderung ins österreichische Sozialsystem zu stoppen". Immerhin hätten 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher Migrationshintergrund, in Wien, wo 56 Prozent der Mindestsicherungsbezieher leben, sogar 70 Prozent. Mit ihrer Klage wolle die SPÖ zu einem System, das für viele Migranten wie ein Magnet wirke. Wöginger zeigt sich zuversichtlich, dass das türkis-blaue Gesetz vor dem Höchstgericht hält

45 oder 333 Euro pro Kind?

Die SPÖ verfolgt bei ihrer Klage mehrere Argumentationslinien. Zum einen sei die degressive Gestaltung der Leistungen zu radikal. So gebe es für das dritte und jedes weitere Kind nur noch 45 Euro pro Monat. Das "überschreitet den verfassungsrechtlichen Spielraum einer degressiven Abstufung", heißt es aus der SPÖ.